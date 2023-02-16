МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 5,842 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

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Российские банки предложили либерализовать ввоз наличной валюты

Депозиты банков по сравнению со средой снизились на 1,781 триллиона рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 2,326 триллиона рублей, добавил регулятор.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со средой выросли на 1,411 триллиона рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 1,376 триллиона рублей и составили 2,141 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.