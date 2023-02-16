ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Телефонное мошенничество против клиентов российских банков сейчас усиливается, заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. Теперь на маркетплейсах: раскрыта новая схема обмана россиян

"Телефонное мошенничество на сегодняшний день имеет тренд продолжения, усиления в отношении клиентов кредитных организаций", — сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Кузнецов напомнил, что в марте прошлого года Сбербанк перестал фиксировать мошеннические звонки против своих клиентов, тогда как ранее совершалось около 100 тысяч таких звонков в день. Однако уже с начала апреля количество звонков начало восстанавливаться.

При этом по итогам 2022 года Сбербанк смог уменьшить количество звонков в отношении своих клиентов в 15-20 раз.