МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил социальные, инфраструктурные и другие объекты, на строительство которых выделили около 4,7 триллиона рублей из федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства. Минфин выработает с бизнесом общую позицию по разовому платежу в бюджет

"В России сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023–2027 годах с использованием средств федерального бюджета. Распоряжение об утверждении этого перечня подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в релизе.

Отмечается, что все проекты должны быть завершены в течение пяти лет. Общий объем финансирования за этот период достигнет порядка 4,7 триллиона рублей, добавили в пресс-службе.

В перечень вошли приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты, в том числе Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове, Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи, автомобильные дороги, консерватория им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, а также корпуса для Третьяковской галереи в Москве.

Реализация проектов, предусмотренных перечнем, будет идти в рамках новой комплексной пятилетней государственной программы "Строительство", реализация которой началась 1 января 2023 года, уточнили в правительстве.