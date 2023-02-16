Правительство утвердило объекты, на строительство которых выделены средства бюджета
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил социальные, инфраструктурные и другие объекты, на строительство которых выделили около 4,7 триллиона рублей из федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства.
"В России сформирован перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023–2027 годах с использованием средств федерального бюджета. Распоряжение об утверждении этого перечня подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в релизе.
Отмечается, что все проекты должны быть завершены в течение пяти лет. Общий объем финансирования за этот период достигнет порядка 4,7 триллиона рублей, добавили в пресс-службе.
В перечень вошли приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты, в том числе Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове, Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи, автомобильные дороги, консерватория им. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге, а также корпуса для Третьяковской галереи в Москве.
Реализация проектов, предусмотренных перечнем, будет идти в рамках новой комплексной пятилетней государственной программы "Строительство", реализация которой началась 1 января 2023 года, уточнили в правительстве.
https://1prime.ru/finance/20230216/839822772.html