МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Объем вложений России в государственные ценные бумаги США с течением времени будет стремиться к нулю, заявил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев. Объем вложений России в госбумаги США в декабре сократился более чем втрое

Россия в декабре располагала государственными ценными бумагами США на сумму 629 миллионов долларов, что более чем в три раза меньше по сравнению с показателем предшествовавшего месяца, следует из обнародованных в среду документов американского минфина.

"Полагаю, что это просто погашение. Насколько я понимаю, средства Минфина РФ заморожены США. Таким образом, можно предположить, что с течением времени объем вложений РФ в госдолг США будет стремиться к нулю по мере того, как краткосрочная часть портфеля будет погашаться", — считает Ковалев.

В ноябре 2022 года объем вложений РФ в госдолг США составлял 2,092 миллиарда долларов. В декабре же долгосрочные облигации США в российском портфеле составили 104 миллиона (в ноябре — 80 миллионов), краткосрочные — 525 миллиона (2,012 миллиарда) долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — ее вложения, некогда составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.