ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Сценарии для телефонных мошенников пишутся не на территории Украины, а странами Запада: для этого они используют любой информационный повод, заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Сбербанк предложил создать единую базу данных о мошенниках

Ранее в четверг в рамках форума зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников.

"Территория Украины — она не одинока, и я знаю, что те скрипты, которые используются в этих колл-центрах, они формируются далеко не на Украине. Там задействованы истории из более западных территорий Европы. Идет полноценное взаимодействие, используется любой информационный повод, который есть на сегодняшний день в России, чтобы с его помощью начать так или иначе взаимодействовать с гражданами", — сказал Комлев.

По данным ЦБ, количество случаев хищения денег с банковских счетов в РФ в 2022 сократилось впервые за 7 лет — на 15,31%, до 877 тысяч, однако размер ущерба от действий кибермошенников, наоборот, вырос — на 4,29%, до 14,2 миллиарда рублей. В прошлом году регулятор инициировал блокировку более 756 тысяч мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая ранее в четверг в рамках форума, предупредила, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, а кибермошенники, пока в основном атакующие клиентов крупных банков, скоро обратятся и к небольшим участникам рынка. Теперь на маркетплейсах: раскрыта новая схема обмана россиян

Национальная система платежных карт совместно с участниками рынка тестирует новый способ борьбы с социальной инженерией, который позволит отслеживать межбанковские операции ("транзакции") с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, добавил Комлев.

"Межбанковская связанность операций не всегда видна банкам, потому что она очень часто разрывается на уровне снятия наличных, например, и переноса их руками в другой банкомат другого банка. Вот эти наличные деньги, они не видны", — пояснил глава НСПК.

По его словам, те операции, которые уже научились таким образом выявлять в рамках эксперимента с рядом участников рынка, показывают высочайший уровень "точности попадания". "Я не хочу сказать, что мы умеем отслеживать все транзакции, но те, которые мы научились видеть, там вероятность близка практически к 100%", — заключил он.