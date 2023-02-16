МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Москва намерена защищать свои интересы в случае положительного решения Евросоюза о конфискации активов в пользу Украины, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Швейцария подтвердила незаконность передачи Украине российских активов

Замглавы внешнеполитического ведомства на вопрос журналистов о реакции на возможную передачу российского имущества Киеву ответил, что Москва изучит ситуацию и при необходимости примет меры для защиты национальных интересов.

"То, что делает Евросоюз, — абсолютно незаконно, и, кстати говоря, у многих стран существуют сомнения в отношении успешности этого мероприятия и соответствия международным нормам", — подчеркнул Грушко.

Постпреды стран Евросоюза в среду утвердили формирование специальной рабочей группы по использованию российских замороженных активов в интересах Украины, сообщило представительство председательствующей в сообществе Швеции.