Замглавы МИД рассказал об ответе России на конфискацию активов Евросоюзом
Замглавы МИД Грушко: Россия будет защищать свои интересы в случае конфискации активов ЕС
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Москва намерена защищать свои интересы в случае положительного решения Евросоюза о конфискации активов в пользу Украины, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
Замглавы внешнеполитического ведомства на вопрос журналистов о реакции на возможную передачу российского имущества Киеву ответил, что Москва изучит ситуацию и при необходимости примет меры для защиты национальных интересов.
"То, что делает Евросоюз, — абсолютно незаконно, и, кстати говоря, у многих стран существуют сомнения в отношении успешности этого мероприятия и соответствия международным нормам", — подчеркнул Грушко.
Постпреды стран Евросоюза в среду утвердили формирование специальной рабочей группы по использованию российских замороженных активов в интересах Украины, сообщило представительство председательствующей в сообществе Швеции.
https://1prime.ru/finance/20230216/839823933.html
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