МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство", предлагает ввести до 2025 года для предпринимателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей упрощенную форму отчетности с возможностью сдачи в бумажном виде. СМИ: подготовлен пакет мер поддержки сотовых компаний новых регионов России

"Остаются болезненные вопросы в части предоставления отчетности в электронном виде и перехода на российские цифровые стандарты ведения бухгалтерского учета. В связи с этим предлагаем для субъектов МСП новых регионов разработать и предложить упрощенную форму отчетности с возможностью сдачи в бумажном виде на период до 2025 года", — сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство".

Он отметил, что очень своевременно принято решение о предоставлении отсрочки до 2025 года для перехода на российскую контрольно-кассовую технику для организаций и индивидуальных предпринимателей новых регионов.