Для МСП новых регионов могут ввести упрощенную форму отчетности
Госкомиссия предложила ввести для МСП новых регионов упрощенную форму отчетности
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство", предлагает ввести до 2025 года для предпринимателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей упрощенную форму отчетности с возможностью сдачи в бумажном виде.
"Остаются болезненные вопросы в части предоставления отчетности в электронном виде и перехода на российские цифровые стандарты ведения бухгалтерского учета. В связи с этим предлагаем для субъектов МСП новых регионов разработать и предложить упрощенную форму отчетности с возможностью сдачи в бумажном виде на период до 2025 года", — сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство".
Он отметил, что очень своевременно принято решение о предоставлении отсрочки до 2025 года для перехода на российскую контрольно-кассовую технику для организаций и индивидуальных предпринимателей новых регионов.
https://1prime.ru/finance/20230216/839824148.html
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