МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает роста доли безналичных расчетов в розничном товарообороте в стране по итогам текущего года до примерно 80% с прошлогодних "чуть больше" 78%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ВТБ оценил ситуацию с наличными долларами и евро в России

"Что касается доли безналичных расчетов, она у нас выросла (по итогам 2022 года — ред.). Если мне память не изменяет, то в розничном товарообороте это чуть больше 78%", — сказала Набиуллина журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Глава ЦБ отметила, что доля безналичных расчетов может расти и дальше, хотя уже не такими темпами. "У нас в стратегии предусмотрена на 2023 год доля в 78-80%, я думаю, где-то по верхней границе будет", — заключила она.