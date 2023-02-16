ЦБ назвал ожидаемый рост доли безналичных платежей в России
Банк России ожидает роста доли безналичного расчета в России на 80 процентов в 2022 году
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает роста доли безналичных расчетов в розничном товарообороте в стране по итогам текущего года до примерно 80% с прошлогодних "чуть больше" 78%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается доли безналичных расчетов, она у нас выросла (по итогам 2022 года — ред.). Если мне память не изменяет, то в розничном товарообороте это чуть больше 78%", — сказала Набиуллина журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
Глава ЦБ отметила, что доля безналичных расчетов может расти и дальше, хотя уже не такими темпами. "У нас в стратегии предусмотрена на 2023 год доля в 78-80%, я думаю, где-то по верхней границе будет", — заключила она.
https://1prime.ru/finance/20230216/839824755.html
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