ЦБ не снизит уровень требований к проектному финансированию застройщиков
Банк России не готов понизить уровень требований к проектному финансированию застройщиков
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России не готов снижать уровень требований к проектному финансированию застройщиков, поскольку от этого зависит защита средств вкладчиков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
Она отметила, что в ЦБ постоянно обращаются застройщики, чтобы регулятор снизил требования, например, по достаточно собственного капитала и так далее.
"Какие-то детали мы там постоянно меняем. Детали, наверное, готовы, но в целом снижать уровень требовательности к проектному финансированию мы не готовы, потому что это защита вкладчиков банков, кредиторов банков", — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос, возможно ли сделать систему проектного финансирования более гибкой.
https://1prime.ru/finance/20230216/839824842.html
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