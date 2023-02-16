МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России не готов снижать уровень требований к проектному финансированию застройщиков, поскольку от этого зависит защита средств вкладчиков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. Правительство утвердило объекты для строительства за счет бюджета

Она отметила, что в ЦБ постоянно обращаются застройщики, чтобы регулятор снизил требования, например, по достаточно собственного капитала и так далее.

"Какие-то детали мы там постоянно меняем. Детали, наверное, готовы, но в целом снижать уровень требовательности к проектному финансированию мы не готовы, потому что это защита вкладчиков банков, кредиторов банков", — сказала глава ЦБ, отвечая на вопрос, возможно ли сделать систему проектного финансирования более гибкой.