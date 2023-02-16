МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя вопрос о возможном решении регулятора по ключевой ставке на заседании в марте, в целом повторила сигнал о готовности регулятора рассматривать целесообразность повышения ставки. ФРС США может вновь повысить повысить ставку, сообщили СМИ

Банк России в феврале ужесточил сигнал по ключевой ставке: при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях. Сейчас ставка составляет 7,5%.

"Что касается решения в марте, у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Как мы в прошлый раз посылали сигнал, что в случае реализации финансовых рисков будем рассматривать целесообразность повышения ставки. В этом году вероятность повышения ставки больше, чем ее снижения", — прокомментировала Набиуллина вопрос о решении по ключевой ставке в марте журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".