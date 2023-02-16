ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Массовые ипотечные программы в России должны иметь ограниченный срок действия, необходимо переходить к адресным программам, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя предложение о жилищных кредитах под 5%. Аналитик оценила влияние всеобщей льготной ипотеки на экономику

"Что касается ипотеки под 5%, мы исходим из того, что программы такие массовые по пониженной ставке для всех должны иметь конечный срок действия, а нужно переходить к адресным программам, таргетированным программам", — заявила она в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.

"На наш взгляд, пока не выработан механизм, а его надо бы выработать, поддержки программ ипотечных или застройщиков, для того чтобы стимулировать строительство жилья и доступность жилья в небольших регионах, куда не идут большие компании — они работают на крупных рынках. Найти эффективный механизм строительства жилья, повышения его доступности в не очень больших городах, населенных пунктах — эту задачу, на наш взгляд, нужно решать", — добавила глава регулятора.

СМИ сообщали, что комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил письмо в Минстрой, ЦБ и правительство с предложением ипотеки для всех граждан по ставке 5%. При этом предполагается, что бюджетные средства не понадобятся — ЦБ должен будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых, а те, в свою очередь, новую ипотеку под 5%.