МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России предлагает модернизировать систему квалификации инвесторов, расширив ее по опыту работы и образованию, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Гознак" запустил рабочую версию приложения для инвестиций в золото

"Мы предлагаем вовсе не ужесточить, это очень простое и может не совсем правильное отражение нашей идеи, а модернизировать систему квалификации (инвесторов — ред.). Мы считаем, что нужно расширить возможности для квалификации по образованию, по опыту работы", — сказал он журналистам в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.

Регулятор также обсуждает введение имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным, добавил Мамута.

"Мы ту цифру которую предложили изначально — 30 миллионов (рублей — ред.) считали вполне адекватной, тем не менее мы сейчас находимся в диалоге с рынком, мы не исключаем, что она может быть несколько снижена, но снижена разумно", — сказал он.

Кроме того, Банк России рассчитывает завершить реформу системы квалификации инвесторов до конца года.

Позже Мамута пояснил, что ЦБ рассчитывает на рассмотрение законопроекта о реформе в этом году, но в любом случае будет определенный переходный этап, который сейчас также обсуждается с рынком.