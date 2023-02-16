МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Прямой ущерб от землетрясений в Турции может достичь 25 миллиардов долларов, или 25 процентов ВВП страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков JP Morgan. Европа оставила Турцию, и вот почему

"Прямые затраты от разрушения физических структур в Турции в результате разрушительного землетрясения 6 февраля могут составить 2,5% от роста внутреннего продукта, или 25 миллиардов долларов", — приводит издание данные экспертов.

Аналитики ожидают в экой связи снижение Центробанком Турции процентной ставки на 100 базисных пунктов, до восьми процентов, добавил Reuters.

При этом агентство Bloomberg, сославшись на местную бизнес-группу, сообщало, что ущерб составит 84 миллиарда долларов.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.