Международные резервы России снизились на 10 февраля
ЦБ: международные резервы России сократились до 589 миллиардов долларов с 3 по 10 февраля
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 февраля сократились на 2% и составили 589 миллиардов долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 10 февраля составил 589 миллиардов долларов США, сократившись за неделю на 12 миллиардов долларов США, или на 2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении регулятора.
На 3 февраля показатель находился на уровне 601 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20230216/839828704.html
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