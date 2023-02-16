Сорос призвал к переориентации международных фининститутов на борьбу с изменением климата
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Джордж Сорос призвал к переориентации международных финансовых институтов на борьбу с изменением климата, от которой зависит "выживание цивилизации", передает агентство Блумберг со ссылкой на проект речи, которую американский миллиардер подготовил для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Сороса, нынешние усилия по сдерживанию роста температуры не дают результатов, и планета рискует достичь переломного момента.
"Наша цивилизация будет подорвана повышением температуры, которое сделает значительную часть мира практически непригодной для жизни", — говорится в выступлении.
Сорос поддержал солярную геоинженерию как один из способов преодоления климатического кризиса. Эта концепция часто рассматривается как последнее средство борьбы с глобальным потеплением, поскольку предполагает физическое изменение атмосферы Земли, отмечает агентство.
"(Необходимо) переориентировать наши международные финансовые институты, особенно Всемирный банк", — цитирует агентство план Сороса, для того чтобы обеспечить выделение достаточных ресурсов на борьбу с климатическими изменениями.
За день до публикации тезисов Сороса стало известно, что глава Всемирного банка Дэвид Малпасс уйдет в отставку до конца текущего финансового года.
Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
https://1prime.ru/finance/20230216/839833353.html