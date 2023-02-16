МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Джордж Сорос призвал к переориентации международных финансовых институтов на борьбу с изменением климата, от которой зависит "выживание цивилизации", передает агентство Блумберг со ссылкой на проект речи, которую американский миллиардер подготовил для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Глава Всемирного банка заявил о намерении покинуть свой пост

По словам Сороса, нынешние усилия по сдерживанию роста температуры не дают результатов, и планета рискует достичь переломного момента.

"Наша цивилизация будет подорвана повышением температуры, которое сделает значительную часть мира практически непригодной для жизни", — говорится в выступлении.

Сорос поддержал солярную геоинженерию как один из способов преодоления климатического кризиса. Эта концепция часто рассматривается как последнее средство борьбы с глобальным потеплением, поскольку предполагает физическое изменение атмосферы Земли, отмечает агентство.

"(Необходимо) переориентировать наши международные финансовые институты, особенно Всемирный банк", — цитирует агентство план Сороса, для того чтобы обеспечить выделение достаточных ресурсов на борьбу с климатическими изменениями.

За день до публикации тезисов Сороса стало известно, что глава Всемирного банка Дэвид Малпасс уйдет в отставку до конца текущего финансового года.

Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.