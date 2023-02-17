МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк Канады намерен вернуть инфляцию к целевому уровню и сделает это, даже если параметры его денежно-кредитной политики будут отличаться от параметров политики других центральных банков, сказал в четверг заместитель управляющего Пол Бодри. В ФРС заявили, что отчет по инфляции "почти совпал с ожиданиями"

В январе Банк Канады поднял ключевую ставку до максимума за 15 лет 4,5% и стал первым из ключевых центральных банков, объявивших о намерении воздержаться от ее дальнейшего повышения, пока инфляция замедляется в соответствии с прогнозом.

В четверг два представителя ФРС сказали, что для сдерживания инфляции необходимо дальнейшее повышение ставок. Сейчас ключевая ставка в США находится в диапазоне 4,5-4,75%. Три четверти экспорта товаров и услуг из Канады приходится на США.

"В конечном счете нас не должно слишком сильно беспокоить, если наш путь нормализации будет немного не таким, как у наших коллег, — сказал Бодри. — Важно пройти это путь до конца".

Он не сказал, какие именно центральные банки имел в виду. Россиян предостерегли от инвестиций в Канаду

По прогнозу Банка Канады, к середине этого года инфляция замедлится примерно до 3% от текущего темпа 6,3%, а в следующем году вернется к целевому значению 2%.

Бодри подчеркнул, что плавающий обменный курс канадского доллара, который рынки устанавливают "в соответствии с силами предложения и спроса", дает центральному банку "гибкость в определении пути, отличного от путей наших торговых партнеров".

"Мы знаем, что для возвращения к установленному центральным банком целевому уровню потребуется время, — сказал Бодри. — Несмотря на снижение инфляции в последнее время, мы не сможем перестать обращать не нее внимание и позволить ей существенно превышать целевой уровень в течение слишком длительного периода".

Также в четверг управляющей Банка Канады Тифф Маклем сказал, выступая в парламенте, что экономика все еще перегрета, а рынок труда слишком силен, что позволяет продолжить повышение ставок.