МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров дал поручение рассмотреть вопрос возврата Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) около 7 миллиардов рублей за непоставленное импортное оборудование, зависших на счетах иностранных поставщиков из-за антироссийских санкций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера от 30 декабря. СМИ узнали о нехватке западного оборудования для запуска ТЭС в Казани

"В правительстве России прорабатывают вопрос возврата отечественным верфям авансов, зависших на счетах иностранных поставщиков судового оборудования из-за антироссийских санкций. Поручение рассмотреть такую компенсацию дал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров", — пишет газета.

По информации, приводимой "Ведомостями" из протокола, верфи, входящие в ОСК, перечислили западным контрагентам около 7 миллиардов рублей авансов за судовое оборудование, которое не было поставлено, а авансы не возвращены.

Уточняется, что вопрос до 31 января 2023 года должны были решить статс-секретарь Минпромторга Виктор Евтухов и министр финансов Антон Силуанов. Речь идет об оборудовании, заказанном для рыболовных судов в рамках госпрограммы инвестиционных квот ("квоты под киль").

Данная программа действует в России с 2017 года. Согласно ей Росрыболовство распределяет права на вылов определенных объемов рыбы и краба между рыбопромышленниками в обмен на строительство ими рыболовных судов или заводов по переработке морских биоресурсов. На первом этапе заключены контракты на строительство 64 рыболовных судов и 41 судна для вылова краба на 270 миллиардов рублей. Второй этап программы начнется в 2023 году, отмечает газета.