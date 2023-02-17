Депутат Гартунг: делегация ГД в ходе визита в Иран обсудила расчеты в цифровой валюте
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Россия и Иран ведут обсуждение создания единой цифровой валюты для международных расчетов, этот вопрос также затрагивался в ходе визита делегации Госдумы РФ во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным в Иран, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Официальный визит делегации Госдумы в Иран состоялся в январе.
"Создание единой валюты, тоже вопрос звучал, обсуждали (в ходе визита делегации ГД – ред.). Не то чтобы единой валюты, а единой валюты для международных расчетов, единой цифровой валюты. Но это больше теоретическое обсуждение было", — сказал Гартунг.
Ранее в феврале посол РФ в Тегеране Алексей Дедов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия и Иран изучают возможность использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. По его словам, процесс "пока находится в рабочей стадии", вопрос требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.
https://1prime.ru/finance/20230217/839836733.html
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