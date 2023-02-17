МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в пятницу составили 5,901 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Раскрыто, когда банк вправе требовать погасить кредит досрочно

Депозиты банков по сравнению с четвергом выросли на 59,3 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в пятницу составили 2,031 триллиона рублей, добавил регулятор.

Остатки банков на корсчетах по сравнению с четвергом снизились на 294,5 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 305,5 миллиарда рублей и составили 1,836 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.