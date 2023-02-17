МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бразильская компания Vale SA в четверг сообщила, что ее чистая прибыль в 4-м квартале упала на 30,4% в связи с сокращением добычи и снижением цен на железную руду. При этом показатель все равно превзошел оценки аналитиков. "Газпром" вывели из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Vale, входящая в число крупнейших в мире поставщиков железной руды, сообщила, что ее чистая прибыль составила 3,724 млрд долларов, или 82 цента на акцию, тогда как прогноз аналитиков, рассчитанный Refinitiv, составлял 2,5 млрд долларов, или 63 цента на акцию.

Добыча железной руды сократилась на 1% до 80,85 млн тонн. Средняя цена реализации железорудной мелочи составляла 95,6 доллара за тонну, а в 4-м квартале 2021 года она равнялась 107 долларам за тонну.

На квартальную чистую прибыль Vale негативно повлияла потеря 658 млн долларов в результате колебаний валютных курсов и других факторов. Годом ранее был зафиксирован прирост в размере 3,16 млрд долларов.

Чистая операционная выручка компании сократилась на 8,8% до 11,94 млрд долларов. Затраты и издержки выросли на 9,2% до 7,895 млрд долларов.

Скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов, учета износа и амортизации (EBITDA) на базе proforma упала на 27% до 5 млрд долларов.

Последовательный рост EBITDA составил 1 млрд долларов и был вызван повышением объемов продаж железной руды и увеличением цены реализации никеля и меди.

Цены на никель повысились на 28% в сравнении с предыдущим годом и составили 24 454 доллара за тонну.

Капрасходы в 4-м квартале составили 1,8 млрд долларов, включая инвестиции в рост и техобслуживание. Показатель практически не поменялся в сравнении с предыдущим годом.

Расширенный показатель чистого долга Vale вырос в сравнении с 3-м кварталом на 856 млн долларов до 14,1 млрд долларов.