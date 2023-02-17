МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Дополнительные расходы немецкой Uniper, связанные с заменой российского газа, могут продолжить расти до конца следующего года, сообщает компания в своем релизе. "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 17 февраля

"Дополнительные затраты только на закупку замещающих объемов газа составили около 13,2 миллиарда евро в 2022 финансовом году и, в зависимости от ситуации с рыночными ценами, которые определяют эти дополнительные затраты на закупку замещающих объемов, возможно, будут продолжать расти до конца 2024 года", — сообщается в релизе компании.

Компания ранее сообщала что с 14 июня получала только часть согласованных по контракту с "Газпромом" поставок газа, а с конца августа поставки прекратились. Чтобы продолжать обеспечивать надежность поставок своим клиентам и выполнять контракты, а также своевременно пополнять газохранилища к предстоящей зиме, Uniper закупала газ по значительно более высоким рыночным ценам.

Компания обесценила вложения в строительство "Северного потока 2" на сумму 1 миллиард евро. Также Uniper ожидает одобрения от властей РФ по продаже активов российской "Юнипро".

В ноябре Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое пройдет в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с объемами газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.