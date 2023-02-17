МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Все запланированные на 2023 год расходные обязательства бюджета РФ будут выполнены, ресурсов для этого достаточно, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2023 год

Отвечая на вопрос, существуют ли риски невыполнения социальных обязательств в этом году в связи с дефицитом бюджета, министр отметил: "Мне кажется не очень корректной постановка вопроса, поскольку дефицит бюджета будет на уровне плановых значений, как мы с вами говорили. Поэтому вопросов неисполнения каких-либо обязательств нет, об этом речи и не идет".

Он также добавил, что социальные обязательства исполняются в первую очередь, в безусловном порядке, и "никаких оснований говорить о том, что какие-то запланированные расходы не будут исполнены, у нас нет".

"Ресурсов достаточно, мы в рамках плановых показателей бюджетов исполним все наши назначения", — подчеркнул Силуанов. Минфин обсуждает с бизнесом выплату в бюджет из сверхдоходов

Ранее Минфин сообщил, что, по предварительной оценке, федеральный бюджет РФ в январе был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отметило министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, в течение всей трехлетки бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП.