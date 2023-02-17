Силуанов заявил, что региональные бюджеты выполняются устойчиво
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Региональные бюджеты сейчас устойчивы, по оценке января есть превышение по сбору НДФЛ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Региональные бюджеты сейчас выполняются достаточно устойчиво. Основные источники региональных бюджетов — это налог на доходы физических лиц, прибыль, имущественные налоги. Налог на доходы физических лиц, по нашим оценкам и по оценкам января, исполняется в рамках плановых значений и даже несколько превышает их", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"По налогу на прибыль посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у нас здесь нет пессимистических оценок. Имущественные налоги — стабильные налоги, которые рассчитываются исходя из имущества или земли, земельных участков налогоплательщиков, и они также достаточно стабильны", — продолжил чиновник.
Министр добавил, что для субъектов РФ, которым требуется государственная помощь, у правительства достаточно инструментов для содействия.
"Мы используем здесь поддержку и в виде казначейских кредитов в течение года, активно сейчас развиваются программы кредитования инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Это и дорожное строительство, и развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, и программы по жилищному строительству, в том числе, кстати говоря, переселение людей из аварийного жилья", — пояснил он.
"Все эти программы, как и намечались, в том же объеме будут реализованы, это позволяет развивать экономику, позволяет регионам формировать дополнительный прирост региональных продуктов и, соответственно, пополнять свои бюджеты. Поэтому в целом бюджетная система Российской Федерации устойчива. Тем регионам, которым требуется точечная настройка, будем оказывать помощь, у министерства финансов такие инструменты имеются", — также отметил Силуанов.
https://1prime.ru/finance/20230217/839838491.html