МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Региональные бюджеты сейчас устойчивы, по оценке января есть превышение по сбору НДФЛ, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Минфин сохранил прогноз по дефициту бюджета на 2023 год

"Региональные бюджеты сейчас выполняются достаточно устойчиво. Основные источники региональных бюджетов — это налог на доходы физических лиц, прибыль, имущественные налоги. Налог на доходы физических лиц, по нашим оценкам и по оценкам января, исполняется в рамках плановых значений и даже несколько превышает их", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"По налогу на прибыль посмотрим, как будет развиваться ситуация, но у нас здесь нет пессимистических оценок. Имущественные налоги — стабильные налоги, которые рассчитываются исходя из имущества или земли, земельных участков налогоплательщиков, и они также достаточно стабильны", — продолжил чиновник.

Министр добавил, что для субъектов РФ, которым требуется государственная помощь, у правительства достаточно инструментов для содействия.

"Мы используем здесь поддержку и в виде казначейских кредитов в течение года, активно сейчас развиваются программы кредитования инфраструктуры субъектов Российской Федерации. Это и дорожное строительство, и развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, и программы по жилищному строительству, в том числе, кстати говоря, переселение людей из аварийного жилья", — пояснил он. Набиуллина оценила идею массовой ипотеки под пять процентов

"Все эти программы, как и намечались, в том же объеме будут реализованы, это позволяет развивать экономику, позволяет регионам формировать дополнительный прирост региональных продуктов и, соответственно, пополнять свои бюджеты. Поэтому в целом бюджетная система Российской Федерации устойчива. Тем регионам, которым требуется точечная настройка, будем оказывать помощь, у министерства финансов такие инструменты имеются", — также отметил Силуанов.