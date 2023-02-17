ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Доля безналичных операций в розничном товарообороте в России на горизонте четырех-пяти лет может составить 80-85%, то есть вырасти еще на несколько процентных пунктов от текущего состояния, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Стало известно, сколько переводов совершается в России каждую секунду

"Я думаю, на горизонте где-то четыре-пять лет мы дойдем до цифры, с точки зрения безналичных операций в розничном товарообороте, где-то до 80-85%, судя по тренду, который мы имеем", — заявила она в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

По ее словам, за прошлый год доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, доля бесконтактных операций — до 74%. А количество операций в Системе быстрых платежей (СБП) подскочило за год вчетверо.