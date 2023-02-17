ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России сейчас рассматривает заявки еще от шести компаний на включение в реестр операторов информационных систем, которые будут эмитировать цифровые финансовые активы (ЦФА), и три заявки — от компаний, которые хотят стать операторами их обмена, сообщили журналистам в пресс-службе регулятора. Центробанк спрогнозировал рост безналичных операций в розничной торговле

"На сегодня у нас на рассмотрении находится шесть заявок на включение в реестр операторов информационных систем, в которых выпускается ЦФА, и три — на включение операторов обмена", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас в реестре операторов информационных систем выпуска цифровых финансовых активов присутствуют четыре компании. Первой стала блокчейн-платформа Atomyze, затем платформа Сбербанка и финтех-компания "Лайт-хаус". Последним, ранее в феврале, в реестр был добавлен Альфа-банк.

Директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" напомнил, что ЦБ сейчас рассматривает варианты регулирования обращения цифровых прав с использованием традиционной торговой инфраструктуры. ЦБ отметил рост числа стран в Системе передачи финансовых сообщений

"Мы положительно относимся к тому, чтобы цифровые права обращались в рамках традиционной торговой инфраструктуры с использованием бирж и брокеров. Детально выбор модели (регулирования — ред.) будет завершен после того, как мы финализируем обработку обратной связи по итогам опубликованного доклада", — сказал он журналистам.

Пронин также напомнил, что уже сейчас брокеры без каких-то дополнительных требований могут интегрироваться с операторами платформ цифровых финансовых активов, обеспечивая через свою инфраструктуру доступ клиентов к аккаунтам и кошелькам на таких платформах.