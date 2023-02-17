ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России с 1 апреля запустит пилот с 13 банками по реальным операциям физлиц с цифровым рублем — переводам и оплате товаров и услуг, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. Банк России оценил возвращение к выплате дивидендов финорганизациям

"Проект цифровой рубль мы планируем запустить в пилотную стадию с 1 апреля в начале с операциями — переводы между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях и реальных клиентах, но ограниченном количестве операций и на ограниченном количестве клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность", — сказала она.

По ее словам, банки прошли все технические и операционные тесты, и ЦБ рассчитывает, что они с 1 апреля выйдут в пилот с регулятором на тех клиентах, которых они определили. Следующим этапом будет проработка вариантов использования цифрового рубля в бюджетном процессе, добавила Скоробогатова.

"Что касается процесса обсуждения с Минфином платежей с использованием цифрового рубля в части бюджетных платежей, мы, действительно, этот процесс начали, но мы, согласно нашей, дорожной карте с Минфином договорились, что будем иметь список этих процессов и сроков запуска в 2024 году, то есть это следующий этап. А этап этого года мы сосредотачиваемся именно на операциях, которые нужны людям", — отметила она.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.