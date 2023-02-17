МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России допускает использование цифрового финансового актива (ЦФА), обеспеченного золотом, в международных расчетах, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Россия и Иран обсудили расчеты в цифровой валюте

"Когда мы говорим сегодня о "золотом" токене, мы в первую очередь имеем в виду, что если такого рода выпуски произойдут, они произойдут на основе ЦФА. Мы очень надеемся, что "золотой" токен поможет нам не только в контексте создания дополнительного инвестиционного продукта, но может быть будет востребован в международных расчетах", — сказал он журналистам.

ЦБ РФ и Минфин в минувшем году много дискутировали относительно вопросов регулирования криптовалюты. Хотя во многом их позиции расходятся, они сошлись, в частности, в том, что ее возможно использовать для трансграничных расчетов. Так, в начале осени замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Россия с некоторыми торговыми партнерами работает над созданием клиринговых площадок для трансграничных расчетов в стейблкоинах, при этом их предлагается привязывать к общепризнанным инструментам, например золоту.

А зампред ЦБ Алексей Гузнов комментировал, что хотя использование в трансграничных расчетах обеспеченных золотом стейблкоинов и вызывает вопросы с точки зрения стабильности самого стейблкоина и актива, который к нему привязан, этот вопрос может быть рассмотрен в рамках обсуждения возможностей использования криптовалют во внешнеторговой деятельности.