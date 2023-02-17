МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России видит запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), относится к нему позитивно, думает на эту тему, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности. Россиян предупредили о хищении средств с помощью СБП

"У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", — ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.