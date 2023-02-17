ЦБ изучит пересмотр лимитов для бесплатных переводов в СБП
Банк России позитивно отнесся к пересмотру лимита для бесплатных переводов в СБП
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России видит запрос на пересмотр лимита для бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), относится к нему позитивно, думает на эту тему, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему", — ответила она на вопрос, планируется ли пересматривать лимит для бесплатных переводов через СБП.
https://1prime.ru/finance/20230217/839838960.html
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