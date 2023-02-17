МОСКА, 17 фев — ПРАЙМ. Восстановление обычной практики по выплате дивидендов финансовыми организациями РФ при наличии такой возможности будет правильным, считает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Российский рынок акций вырос на новостях о дивидендах Сбербанка

"Когда мы имеем дело с публичными акционерными обществами, одним из самых значимых критериев инвестирования розничных и институциональных инвесторов в капитал данных обществ является перспектива получения дивидендов. И с этой точки зрения восстановление обычной практики по выплате дивидендов при наличии такой возможности, когда учтены все риски, когда необходимая прибыль аллокирована на капитал для покрытия дополнительных рисков, и если есть остатки, то мне кажется правильным выплачивать данную прибыль в качестве дивидендов", — сказал он журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах", отвечая на вопрос о возможности выплаты дивидендов финансовыми организациями по итогам 2022 года.

Чистюхин добавил, что это позволяет вернуть доверие инвесторов к российскому фондовому рынку и показывает, что компания находится в стабильном состоянии и выполняет свои обязательства перед акционерами.