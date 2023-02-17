Банк России планирует расширить проект по переводам в Белоруссию через СБП
Банк России проработает масштабирование проекта по переводам в Белоруссию через СБП
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Пилот по запуску переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП) прошел успешно в декабре, сейчас создается дорожная карта по масштабированию работы систем двух стран, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"Пилот прошел успешно, он был в декабре, сейчас мы с коллегами из Белоруссии делаем дорожную карту уже по масштабированию работы наших двух систем", — ответила она на вопрос, удалось ли запустить переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей.
https://1prime.ru/finance/20230217/839839008.html
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