ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Пилот по запуску переводов в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП) прошел успешно в декабре, сейчас создается дорожная карта по масштабированию работы систем двух стран, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.

"Пилот прошел успешно, он был в декабре, сейчас мы с коллегами из Белоруссии делаем дорожную карту уже по масштабированию работы наших двух систем", — ответила она на вопрос, удалось ли запустить переводы в Белоруссию через Систему быстрых платежей.