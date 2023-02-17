МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что в понедельник Народный банк Китая оставит ключевые процентные ставки без изменений, а инвесторы считают, что китайская экономика находится на пути восстановления после понесенных во время пандемии потерь. Набиуллина рассказала о решении по ключевой ставке в марте

Ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) рассчитываются каждый месяц центральным банком на основе предложений 18 уполномоченных коммерческих банков.

Из 27 опрошенных аналитиков 21 (или 78% от всех опрошенных) прогнозирует, что LPR по кредитам на один год и на пять лет останется без изменений.

Другие шесть респондентов ожидают небольшого понижения пятилетней ставки и считают, что ставка по кредитам на один год изменена не будет.

Ожидания стабильности однолетней ставки подкреплены данными, показавшими что в январе объем новых банковских кредитов в Китае подскочил до рекордного максимума 4,9 трлн юаней (713 млрд долларов США) благодаря намерению центрального банка ускорить восстановление экономик.

Кроме того, Народный банк Китая на этой неделе увеличил вливания ликвидности в финансовую систему через программу среднесрочного кредитования (MLF), оставив ставки по ней без изменений.

Ставки по MLF служат ориентирами для определения стоимости заимствований по LPR.

"С учетом того, что экономика восстанавливается и центральный банк оставил ставку по однолетним кредитам по MLF без изменений, мы считаем, что вероятность изменения ставок по LPR невелика", — говорят аналитики ING.

"Более того, власти требуют от банков понижать ставки по ипотечным кредитам, чтобы поддержать экономику", — добавляют они.

В январе по сравнению с декабрем цены на первичном рынке жилья в Китае выросли впервые за год благодаря росту спроса на фоне государственной поддержки сектора недвижимости, на который приходится четверть ВВП страны.