Reuters: Народный банк Китая оставит ключевые ставки без изменений в понедельник
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Опрошенные Reuters аналитики ожидают, что в понедельник Народный банк Китая оставит ключевые процентные ставки без изменений, а инвесторы считают, что китайская экономика находится на пути восстановления после понесенных во время пандемии потерь.
Ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) рассчитываются каждый месяц центральным банком на основе предложений 18 уполномоченных коммерческих банков.
Из 27 опрошенных аналитиков 21 (или 78% от всех опрошенных) прогнозирует, что LPR по кредитам на один год и на пять лет останется без изменений.
Другие шесть респондентов ожидают небольшого понижения пятилетней ставки и считают, что ставка по кредитам на один год изменена не будет.
Ожидания стабильности однолетней ставки подкреплены данными, показавшими что в январе объем новых банковских кредитов в Китае подскочил до рекордного максимума 4,9 трлн юаней (713 млрд долларов США) благодаря намерению центрального банка ускорить восстановление экономик.
Кроме того, Народный банк Китая на этой неделе увеличил вливания ликвидности в финансовую систему через программу среднесрочного кредитования (MLF), оставив ставки по ней без изменений.
Ставки по MLF служат ориентирами для определения стоимости заимствований по LPR.
"С учетом того, что экономика восстанавливается и центральный банк оставил ставку по однолетним кредитам по MLF без изменений, мы считаем, что вероятность изменения ставок по LPR невелика", — говорят аналитики ING.
"Более того, власти требуют от банков понижать ставки по ипотечным кредитам, чтобы поддержать экономику", — добавляют они.
В январе по сравнению с декабрем цены на первичном рынке жилья в Китае выросли впервые за год благодаря росту спроса на фоне государственной поддержки сектора недвижимости, на который приходится четверть ВВП страны.
https://1prime.ru/finance/20230217/839839131.html