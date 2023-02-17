МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель сказала в интервью Bloomberg, что инвесторы, возможно, недооценивают устойчивость инфляции в еврозоне. В ЕС выразили беспокойство по поводу инфляционной политики США

"Котировки рынков ориентированы на идеал", — сказала она.

"Они полагают, что инфляция очень быстро замедлится до 2% и останется там, а экономика будет прекрасно работать, — сказала Шнабель. — Это было бы очень хорошо, но есть риск более продолжительной инфляции, чем рынки учитывают в котировках".