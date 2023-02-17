В ЕЦБ объяснили, почему рынки недооценивают инфляцию
Представитель ЕЦБ Шнабель предупредила инвесторов о риске более продолжительной инфляции
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель сказала в интервью Bloomberg, что инвесторы, возможно, недооценивают устойчивость инфляции в еврозоне.
"Котировки рынков ориентированы на идеал", — сказала она.
"Они полагают, что инфляция очень быстро замедлится до 2% и останется там, а экономика будет прекрасно работать, — сказала Шнабель. — Это было бы очень хорошо, но есть риск более продолжительной инфляции, чем рынки учитывают в котировках".
https://1prime.ru/finance/20230217/839839367.html
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