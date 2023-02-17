ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России надеется, что европейские регуляторы Euroclear и Clearstream в ближайшее время разблокируют активы неподсанкционных российских инвесторов, тем самым "отпустят невиновных", заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Euroclear прекратил принимать рубль для оплаты

"Какие вопросы сейчас рассматривают регуляторы Clearstream и Euroclear? Они рассматривают вопрос разблокировать активы тех лиц, которые не включены в санкционные списки. То есть, понимаете, все те, кто под санкциями — ни о каком разблокировании речи не идет", — сказал он журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Фактически они хотят отпустить невиновных, и я очень надеюсь, что они в ближайшее время найдут в себе силы это сделать", — заключил Чистюхин.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Швейцария подтвердила незаконность передачи Украине российских активов

НРД в конце прошлого года получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года. Ряд крупных участников рынка также самостоятельно до установленного срока подали заявки в европейские депозитарии.