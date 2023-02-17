МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ряд крупных российских банков готовятся запустить для своих клиентов международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в текущем году: планируется, что деньги таким способом на первом этапе можно будет отправлять в Белоруссию, рассказали РИА Новости опрошенные участники рынка. Банк России планирует расширить проект по переводам в Белоруссию через СБП

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код. Как ранее в пятницу сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в декабре успешно прошел пилотный проект по запуску переводов в Белоруссию через СБП, а сейчас создаётся дорожная карта по масштабированию работы систем двух стран.

"ВТБ завершил тестирование сервиса СБП для трансграничных переводов и готовится запустить услугу в числе первых банков сразу после решения ЦБ, которое ожидается в первом квартале 2023 года. Банк планирует организовать переводы в разные страны, в том числе рассматривает Республику Беларусь", — рассказали в кредитной организации.

Банк "Открытие" планирует реализовать трансграничные переводы через СБП и запустить такие операции во втором полугодии 2023 года. Новикомбанк также подключается к системе трансграничных переводов в СБП и планирует сделать услугу доступной для клиентов в этом году. "Зенит" тоже заинтересован в подключении данного функционала. По словам представителя банка, сейчас рассматриваются технологические возможности. Юрист напомнила, когда нельзя платить банковской картой супруга

Кроме того, некоторые банки предлагают своим клиентам переводы по номеру телефона в рамках собственных систем, не через СБП. Например, Сбербанк осуществляет переводы за рубеж по номеру телефона с помощью собственной системы переводов. На текущий момент для отправки переводов по номеру телефона доступны уже 42 партнера из восьми стран ближнего зарубежья. Аналогичный сервис есть у "Тинькофф банка": там можно перевести деньги по номеру телефона в ряд кредитных организаций Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.