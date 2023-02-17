МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за прошлый год выросла в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом и составила 21,057 миллиарда рублей, а EBITDA — 42,04 миллиарда рублей, увеличившись на 40,6%, следует из отчетности компании. Mercedes — Benz предупредил о снижении прибыли в 2023 году

Выручка компании по договорам с покупателями выросла на 20%, до 105,8 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза и составила 26,32 миллиарда рублей.