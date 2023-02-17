Чистая прибыль "Юнипро" выросла в 2,6 раза в 2022 году
Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО достигла 21,057 миллиарда рублей в 21022 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО, приходящаяся на акционеров, за прошлый год выросла в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом и составила 21,057 миллиарда рублей, а EBITDA — 42,04 миллиарда рублей, увеличившись на 40,6%, следует из отчетности компании.
Выручка компании по договорам с покупателями выросла на 20%, до 105,8 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения выросла в 2,5 раза и составила 26,32 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/finance/20230217/839840494.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.