ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Сбор биометрических данных в России не планируется делать обязательным, заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". "Госуслуги" предупредили о приостановке выдачи биометрических паспортов

"Планируем ли мы сделать обязательным сбор (биометрии – ред.)? Конечно нет, никто не планирует, он и сегодня является полностью добровольным: если ты не хочешь сдавать биометрию, не сдавай. Более того, у нас всегда есть возможность любой сервис получить как при личной явке, так и сдав биометрию и пройдя биометрическую идентификацию", — ответил он на соответствующий вопрос.

Пронин напомнил, что сегодня в основном биометрию собирают в кредитных организациях. "В дальнейшем у нас расширятся возможности за счет появления мобильного приложения для самосбора биометрии – каждый человек может сдать. И сейчас сбор биометрии будет раскатан на многофункциональные центры, надеюсь, что в 2023 году пройдут пилоты, и в 2024 году это будет более полноценно функционирующая история", — отметил он.

Приложение, по его словам, разработано и "может быть использовано в ближайшее время".

Единая биометрическая система (ЕБС), разработанная "Ростелекомом" по инициативе Минцифры и ЦБ РФ, заработала в июне 2018 года, благодаря чему граждане могут открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).