МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Китайский регулятор в банковской и страховой сфере оштрафовал пять финансовых компаний, включая China Construction Bank и местное подразделение Standard Chartered, из-за нарушений в их бизнесах. Это следует из заявлений, опубликованных в пятницу на сайте регулятора. Китай примет контрмеры в ответ на санкции США против его компаний

В частности, в одном из заявлений говорится, что Комиссия Китая по регулированию банковской и страховой деятельности конфисковала у Standard Chartered Bank (China) Ltd незаконно полученный доход на сумму 36,3 млн юаней и оштрафовала банк на 13,4 млн юаней.

Кроме того, она оштрафовала четыре местных кредитора, включая Bank of China, China Minsheng Bank и China Bohai Bank.