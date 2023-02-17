МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ разработал проект для ограничения рискованных практик ипотечного кредитования, предполагающих завышение стоимости жилья на первичном рынке, говорится в пресс-релизе регулятора. Названы последствия всеобщей ипотеки на новостройки в России

"Проект корректирует отдельные нормы, связанные с ипотекой. В частности, предлагается ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке. Кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию", — сказано в сообщении.

Также уточнены условия, при которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки.