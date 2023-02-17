МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ разработал проект для ограничения рискованных практик ипотечного кредитования, предполагающих завышение стоимости жилья на первичном рынке, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Проект корректирует отдельные нормы, связанные с ипотекой. В частности, предлагается ограничить рискованные практики ипотечного кредитования, предполагающие завышение стоимости жилья на первичном рынке. Кредитные организации будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении кредитов на жилье, приобретаемое по договору участия в долевом строительстве, в том числе в течение года после его ввода в эксплуатацию", — сказано в сообщении.
Также уточнены условия, при которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки.
https://1prime.ru/finance/20230217/839844191.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.