МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2022 году снизилась на 48,9% по сравнению с предыдущим годом, до 25,992 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Mercedes — Benz предупредил о снижении прибыли в 2023 году

Выручка компании увеличилась на 5% и составила 199,578 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 4,4%, до 87,841 миллиарда рублей.

"По итогам 2022 года показатель EBITDA ПАО "Русгидро" вырос на 4%, до 99,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

"Снижение выручки ГЭС в Сибири в 2022 году ввиду аномально низкой водности было компенсировано ростом цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности во II ценовой зоне и выработки на объектах гидроэнергетики центрального региона, а также увеличением объема реализации электроэнергии и мощности объектами гидрогенерации на Дальнем Востоке", — отмечается в сообщении.

"Русгидро" — энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.