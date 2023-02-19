СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Имущество примерно 700 украинских бизнесменов и политиков попало под национализацию в Крыму, заявил РИА Новости в региональном парламенте. Украинские олигархи скрывают активы в Крыму, заявили власти региона

"Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое", — сообщил глава органа Владимир Константинов.

По его словам, крымские власти уже перекрыли источник дохода для многих украинцев, ведущих антироссийскую деятельность. Парламентарий отметил, что у тех, кто "высасывает" деньги из Крыма и направляет их против России, нет принципов и чести.

Константинов подчеркнул, что антитеррористическая комиссия, которая занимается выявлением активов украинских лиц, продолжает работу. После оценки национализированное имущество будет выставлено на торги, добавил он, не уточнив конкретных сроков. Жителей Украины предупредили о подорожании молочной продукции

"Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа", — сказал глава парламента.

Ранее в регионе национализировали движимое и недвижимое имущество недружественных России украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.

В субботу глава крымского парламента рассказал, что бизнесмены прячут свои активы, перерегистрировав их в пользу аффилированных структур, что затрудняет выявление настоящего собственника.