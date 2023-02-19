Около 700 объектов имущества украинских олигархов попали под национализацию в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Имущество примерно 700 украинских бизнесменов и политиков попало под национализацию в Крыму, заявил РИА Новости в региональном парламенте.
"Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое", — сообщил глава органа Владимир Константинов.
По его словам, крымские власти уже перекрыли источник дохода для многих украинцев, ведущих антироссийскую деятельность. Парламентарий отметил, что у тех, кто "высасывает" деньги из Крыма и направляет их против России, нет принципов и чести.
Константинов подчеркнул, что антитеррористическая комиссия, которая занимается выявлением активов украинских лиц, продолжает работу. После оценки национализированное имущество будет выставлено на торги, добавил он, не уточнив конкретных сроков.
"Как только эту работу завершат, мы передадим имущество заинтересованным собственникам, которые будут заниматься им и развивать на благо нашей страны и нашего народа", — сказал глава парламента.
Ранее в регионе национализировали движимое и недвижимое имущество недружественных России украинских олигархов, в том числе Рината Ахметова, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.
В субботу глава крымского парламента рассказал, что бизнесмены прячут свои активы, перерегистрировав их в пользу аффилированных структур, что затрудняет выявление настоящего собственника.
https://1prime.ru/finance/20230219/839854602.html