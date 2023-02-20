МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Средняя ставка по депозитам россиян с большой вероятностью продолжит снижение до мартовского совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, заявила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова. Экономист предупредил, когда банк вправе повысить ставку по вашему кредиту

Банк России в первой декаде февраля зафиксировал небольшое снижение максимальной процентной ставки по рублевым вкладам у крупнейших банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц: она уменьшилась на 0,11 процентного пункта – до 7,93%.

Регулятор 10 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, при этом повысил прогноз по диапазону средней ключевой ставке на 2023 год до 7-9% и ужесточил сигнал по дальнейшим шагам.

"С учетом перспектив удорожания привлечения, обозначенных регулятором 10 февраля, средние ставки по депозитам с большой вероятностью продолжат небольшое снижение", — отметила Тучкова, добавив, что это может длиться до следующего заседания регулятора по ключевой ставке, которое состоится в марте.

По ее словам, самую высокую доходность банки будут предлагать на сроки от 2 лет, а также в рамках акций, в частности, для новых клиентов.

"Клиенты, в свою очередь, могут сохранить наибольший интерес к вкладам сроком до 1 года, несмотря на снизившуюся доходность, в условиях ситуации неопределенности и рисков потери процентов в случае досрочного снятия средств", — добавили в ВТБ.