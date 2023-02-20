МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 30 российским вузам более 10 миллиардов рублей на развитие передовых инженерных школ в 2023 году, эта сумма в несколько раз больше, чем в прошлом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Эксперт пообещал школьникам учебу в виртуальной реальности

"В текущем году гранты на развитие таких школ будут предоставлены 30 вузам. Общая сумма превысит 10 миллиардов рублей. Что в несколько раз больше финансирования на прошлый год. В кооперации с промышленными партнерами университеты продолжат работу по укреплению кадрового потенциала России. У нас очень много талантливых ребят, которые, уверен, способны преумножить успехи российской инженерной мысли. Мы будем и дальше формировать для этого условия", — сказал Мишустин.

Он также сообщил, что в деятельности инженерных школ теперь смогут принимать участие и школьники.

"По поручению президента правительство внесло необходимые для этого изменения в законодательство. Молодые люди, так же, как студенты и аспиранты, получат возможность попробовать себя в изобретательстве, в исследованиях, подключиться к решению задач на производстве, воплотить собственные идеи, ну и, конечно, определиться с будущей профессией", — сказал Мишустин.

В России было отобрано 30 университетов, которым, начиная с 2022 года, будет оказана поддержка в виде грантов на создание и развитие инженерных школ. Общее финансирование до 2030 года составит 33 миллиарда рублей.