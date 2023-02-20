МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 5,2 миллиарда рублей в ближайшие два года на подготовку и проведение спортивных соревнований "Игры будущего", сообщает пресс-служба кабмина. VK вложит миллиард рублей в проект игрового движка

"В ближайшие два года на подготовку и проведение спортивных соревнований "Игры будущего" будет направлено более 5,2 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Федеральное финансирование будет разбито на два этапа. В 2023 году его объем составит почти 1,8 миллиарда рублей, а в 2024 – около 3,5 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе.

В 2023 году за счет бюджетных средств будут проведены тестовые соревнования по новым спортивным дисциплинам, сочетающим классические и цифровые виды спорта в формате "фиджитал".

"Так, например, игроки вначале соревнуются в киберфутболе, а затем выходят на площадку и играют в реальном футбольном матче. В числе других фиджитал-дисциплин – баскетбол, хоккей и боевые единоборства. Кроме того, будут протестированы гонки дронов и Beat Saber – игра, где спортсмены будут сражаться в условиях виртуальной реальности. Финансирование, предусмотренное на 2024 год, пойдет на проведение самих игр", — отмечает пресс-служба.

"Первые "Игры будущего" пройдут в Казани в марте 2024 года. В девятидневных соревнованиях примут участие более 2 тысяч человек, представляющих более 200 команд из разных стран.

Президент России Владимир Путин в декабре 2022 года подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в Казани. "Игры будущего" станут крупнейшим международным турниром данного формата и будут включать в себя 16 дисциплин.