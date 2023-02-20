МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доля оплаты покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) на российском рынке удвоится в 2023 году и превысит уровень в 10%, прогнозируют в ВТБ. Держи карман шире. Кому на самом деле выгоден кешбэк

"К концу 2023 года на российском рынке доля C2B-платежей через Систему быстрых платежей по QR-коду удвоится и превысит 10% от всех карточных операций. Рост спроса связан с возможностью проводить оплату без применения карты", — говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По оценке ВТБ, россияне все активнее используют платежи через СБП как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. За 2022 год клиенты банка провели свыше 12,5 миллиона таких транзакций на 39 миллиардов рублей.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. Весной прошлого года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБП.

Осенью в интернет-банке появились C2B-платежи через СБП и возможность оплаты через СБП по QR-коду с кредитных "карт возможностей", текущих и накопительных счетов. Ранее оплата товаров и услуг была доступна только с дебетовых карт.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код.