ДОХА, 20 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия подписала контракты на выполнение работ по восстановлению пострадавших от землетрясения турецких и сирийских районов на сумму около 50 миллионов долларов, передает Саудовское государственное телевидение. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156 человек

Согласно информации телевидения, Эр-Рияд заключил "проектные контракты по восстановлению пострадавших районов на более чем 183 миллионов риалов". По словам руководителя палаты архитекторов в Союзе палат турецких инженеров и архитекторов Эйупа Мухчу, на восстановление поврежденных регионов может уйти 100 миллиардов долларов. Он подчеркнул, что точной оценки масштабов разрушений пока нет.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в Турции составило 41 156 человек. ООН дает данные о 5,8 тысячи погибших на всей территории Сирии.