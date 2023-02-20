МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ расширил линейку валют, доступных клиентам форекс-дилеров, добавив в нее, в частности, юань, турецкую лиру, индийскую рупию и бразильский реал, следует из сообщения финансового регулятора. ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам первого квартала в 3,6 процента

"Банк России утвердил Базовый стандарт для форекс-дилеров, который расширяет перечень валютных пар для заключения сделок с клиентами. К котируемым валютам добавлены китайский юань, турецкая лира, швейцарский франк, индийская рупия и бразильский реал. Новая редакция документа подготовлена СРО "Ассоциация форекс-дилеров", — говорится в сообщении Центробанка.

До этого россиянам на форексе были доступны 48 валютных пар, в частности, евро/доллар, евро/рубль, доллар/рубль, доллар/саудовский риал, доллар/израильский шекель, австралийский доллар/канадский доллар.

Также корректируется список информационных агентств (поставщиков котировок), чьи котировки и исторические данные могут использоваться для расчета размера денежного обеспечения, их число составит 28. Таким образом, у форекс-дилеров расширяются возможности для бесперебойного получения информации, указывает ЦБ.