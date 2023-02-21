МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендует снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника специальной военной операции членам семьи и комиссии за снятие наличных, говорится в письме регулятора в адрес кредитных организаций. Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах

"Кредитным организациям рекомендуется до 1 марта 2023 года установить на период до окончания специальной военной операции сниженный размер комиссионного вознаграждения (минимальный размер или бесплатно) по следующим банковским операциям клиентов: снятие наличных денежных средств с банковского счета, в кассе или с использованием электронного средства платежа в банкоматах кредитной организации, в которой открыт банковский счет", — сказано в письме.

Та же рекомендация касается таких операций, как "перевод денежных средств с банковского счета, открытого военнослужащему, на банковский счет, открытый члену семьи военнослужащего".

Банкам следует установить порядок реализации этих мер поддержки, чтобы военнослужащий мог в доступной для него форме или через представителя заявить о наличии оснований для сниженных комиссий, говорится в рекомендациях Банка России. Например, этот порядок может включать определение военнослужащим членов семьи, на которых должны распространяться сниженные комиссии.