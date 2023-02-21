МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Соллерс" не понес финансовых потерь после ликвидации "Исузу Соллерс"

"Планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна, и те решения, которые озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием", — сказал Силуанов журналистам.

Власти заинтересованы в том, чтобы у россиян была возможность делать долгосрочные сбережения, заявил глава Минфина.

"Мы говорим о не новой идее — о создании возможностей, о предоставлении гарантий государства для того, чтобы люди, которые заботятся о своем завтрашнем дне, могли бы в безопасном порядке обеспечивать свои планы по действительно долгосрочным сбережениям", — сказал журналистам Силуанов.

Он отметил, что будут предоставляться налоговые преференции, "возможно даже участие государства в этой схеме".

"Мы заинтересованы, чтобы у людей была возможность на гарантированной основе иметь долгосрочные сбережения. Это важно для граждан и нашей экономики", — сказал глава Минфина.

Финансирование мер поддержки новых регионов не потребует повышения налогов, средства на это были заложены, добавил Силуанов.

"Все это посчитано, все это заложено в тех ресурсах, которые сегодня предоставляются на развитие новых субъектов РФ", — сказал журналистам Силуанов.

Он добавил, что дополнительного финансирования в этой сфере не требуется,

"О повышении налогов в текущем году речи не идет", — сказал глава Минфина.

Он также отметил, что решения, озвученные президентом в ходе послания, обсуждались с правительством.