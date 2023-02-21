МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Добровольный взнос бизнеса в бюджет планируется однократно в этом году, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. В Кремле напомнили о добровольном характере разового взноса в бюджет

"Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причем в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 годы к 2020 и 2019", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли взнос бизнеса однократным или осуществляться на постоянной основе.