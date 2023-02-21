МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ за январь были выше, чем за прошлый год, однако они не являются показательными, так как обычно крупные траты осуществлялись в конце года, а сейчас они были сдвинуты таким образом, что деньги работали на российскую экономику, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Силуанов заявил об устойчивости региональных бюджетов

"Мы всё время говорили о том, что нужно быстрее выталкивать деньги в экономике. И сейчас мы видим: расходы идут заметно быстрее, чем в предыдущие годы. И слава богу, потому что у нас за январь месяц (текущего года — ред.) ушло больше расходов, чем за январь прошлого года. Существенно, на порядок выше. За счёт чего? Если обычно в декабре месяце осуществлялись расходы примерно в объёме обычного квартала, то сейчас эти деньги сдвигаются влево и эти деньги работают на экономику", — сказал он, комментируя показатели дефицита бюджета за январь.

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Силуанов также подчеркнул, что показатели января не являются репрезентативными. По его словам, такие цифры возникли по нескольким причинам. Как отметил министр, это связано с переходом на систему единого налогового счета (ЕНС), в рамках которой все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.

"Программа новая, и поэтому у нас значительная часть еще ресурсов не попала по своим полочкам бюджета", — объяснил Силуанов, добавив, что те остатки средств, которые сейчас составляют около 1 триллиона рублей, будут распределены в итоге.

Силуанов также добавил что, показатели дефицита за январь также связаны с необходимостью возмещения НДС в ускоренном формате. "Раньше это было в течение первого квартала, а сейчас это сделано за январь текущего года", — пояснил он.