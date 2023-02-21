МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ за январь были выше, чем за прошлый год, однако они не являются показательными, так как обычно крупные траты осуществлялись в конце года, а сейчас они были сдвинуты таким образом, что деньги работали на российскую экономику, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов заявил об устойчивости региональных бюджетов

"Мы всё время говорили о том, что нужно быстрее выталкивать деньги в экономике. И сейчас мы видим: расходы идут заметно быстрее, чем в предыдущие годы. И слава богу, потому что у нас за январь месяц (текущего года — ред.) ушло больше расходов, чем за январь прошлого года. Существенно, на порядок выше. За счёт чего? Если обычно в декабре месяце осуществлялись расходы примерно в объёме обычного квартала, то сейчас эти деньги сдвигаются влево и эти деньги работают на экономику", — сказал он, комментируя показатели дефицита бюджета за январь.

Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отмечало министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Силуанов также подчеркнул, что показатели января не являются репрезентативными. По его словам, такие цифры возникли по нескольким причинам. Как отметил министр, это связано с переходом на систему единого налогового счета (ЕНС), в рамках которой все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН.

"Программа новая, и поэтому у нас значительная часть еще ресурсов не попала по своим полочкам бюджета", — объяснил Силуанов, добавив, что те остатки средств, которые сейчас составляют около 1 триллиона рублей, будут распределены в итоге.

Силуанов также добавил что, показатели дефицита за январь также связаны с необходимостью возмещения НДС в ускоренном формате. "Раньше это было в течение первого квартала, а сейчас это сделано за январь текущего года", — пояснил он.